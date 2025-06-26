- Advertisement -

Приближается костюмированная вечеринка. Перевоплотиться в задуманного героя вам поможет не только костюм, но и маска. Ее можно приобрести в магазине праздничной атрибутики или сделать самостоятельно. Есть множество видеоуроков о том, как сделать карнавальные детские маски, главное определиться, из какого материала вы будете ее делать.

- Реклама -

Бумага

Для изготовления маски первое, что вам нужно – шаблон. Его можно скачать в Интернете или нарисовать самостоятельно. Вырезаете шаблон, прикладываете его к цветному картону, обводите и вырезаете заготовку маски. Далее декорируете маску перышками, стразами или камушками. Есть 4 варианта крепления маски:

Резинка. Длина резинки замеряется от уха до уха, выбранный кусок отрезается. Далее он пришивается или приклеивается к маске с двух сторон. Ленты. Они также фиксируются по обе стороны маски и завязываются за головой. Нитки. Приклеиваются с двух сторон маски, а потом завязываются за головой. Палочка. Можно взять палочку от суши и приклеить ее с одной стороны маски. Такую маску можно подносить к лицу, как маленький театральный бинокль.

Маска из бумаги или картона может быть недолговечной, но если вам она нужна только для одного вечера, такой вариант подойдет.

Поролон

Для создания этой маски возьмите достаточно толстый поролон. Ножницами или канцелярским ножом из поролона вырезается лицо или мордочка животного. Сделать таким способом можно любого персонажа. После этого маска разрисовывается красками, а с двух сторон прикрепляется резинка или ленты для ее фиксации на лице.

Папье-маше

Изначально придумайте героя, чью маску вы хотите сделать. Затем из пластилина слепите заготовку. Это может быть маска животного, человека, супергероя или героя из сказок и мультфильмов. Далее возьмите газету или белую бумагу, очень мелко ее порвите. Каждый кусочек макайте в силикатный клей и облепливайте ими заготовку. Делайте это равномерно в несколько слоев. Когда маска высохнет, разрисуйте ее красками, уберите пластилиновую основу и прикрепите по бокам ленты.

- Реклама -

Ткань

Из бумаги сделайте выкройку. Наложите ее на ткань и вырежьте заготовку. Сделайте прорези для глаз. Чтобы маска была плотнее, сделайте ее двухслойной, а между двумя слоями ткани поместите слой картона. Снаружи маску украсьте гипюром или кружевом.

Любую из этих масок можно дополнительно декорировать пайетками, глиттером и перьями. Если же у вас нет времени делать маску самостоятельно, просто купите ее в магазине праздничной атрибутики.