Автоцивілка чи КАСКО: що обрати водієві

Кожен водій рано чи пізно стикається з питанням вибору автострахування. Закон вимагає наявності автоцивілки, однак на практиці багато хто замислюється: достатньо цього захисту чи варто додатково оформити КАСКО?

Щоб прийняти зважене рішення та обрати правильне страхування авто онлайн, важливо розуміти різницю між цими полісами та оцінити власні ризики. Страховка машини — це не формальність, а реальний фінансовий інструмент, який допомагає уникнути великих витрат у непередбачуваних ситуаціях. Розглянемо, у чому полягає різниця між автоцивілкою та КАСКО, і який варіант підійде саме вам.

Основні відмінності полісів

Автоцивілка (ОСЦПВ) — це обов’язковий вид страхування, передбачений законодавством України, що покриває відповідальність водія перед третіми особами у разі ДТП. Тобто якщо з вашої вини постраждало чуже авто або люди, страхова компанія компенсує завдані збитки в межах встановлених лімітів.

Водночас ОСЦПВ не захищає ваш автомобіль. Ремонт власного авто після аварії, пошкодження на стоянці чи внаслідок негоди доведеться оплачувати самостійно. Цей поліс передбачає виплату тільки потерпілому, тобто винуватець аварії за ним не отримує жодних компенсацій.

КАСКО — це добровільне страхування, спрямоване на захист саме вашого транспортного засобу. Воно може покривати широкий перелік ризиків: ДТП (незалежно від винуватця), викрадення, пошкодження від пожежі, падіння дерев, граду, затоплення, дій третіх осіб тощо. Наповнення поліса залежить від обраної програми.

Ключова різниця полягає в тому, що автоцивілка захищає інших від ваших дій внаслідок аварії, а КАСКО оберігає саме вас від фінансових втрат. У поєднанні ці поліси можуть створити повноцінний страховий захист водія.

У яких випадках достатньо автоцивілки

Автоцивілка є базовим і обов’язковим варіантом страхування. У багатьох ситуаціях її дійсно може бути достатньо, зокрема, якщо:

автомобіль має невисоку ринкову вартість;

ви використовуєте авто нечасто або для коротких поїздок;

у вас значний водійський досвід та обережний стиль керування;

ви готові брати на себе ризик витрат на ремонт власного авто;

вам потрібен максимально доступний за ціною страховий продукт.

ОСЦПВ дозволяє законно керувати автомобілем та захищає від великих фінансових втрат у випадку, якщо вас визнають винуватцем у ДТП. Для багатьох водіїв це оптимальний мінімум, особливо, якщо бюджет на страхування обмежений.

Коли варто доповнити КАСКО

КАСКО — це вибір тих, хто прагне більшого спокою та фінансової стабільності. Оформлення цього полісу доцільне у таких випадках:

ви володієте новим або кредитним автомобілем;

авто має високу вартість або дороге в обслуговуванні;

машина часто залишається припаркованою на вулиці;

ви багато подорожуєте або щодня активно користуєтесь авто;

ви хочете бути захищеними навіть у ситуаціях, коли самі стали винуватцем ДТП;

хочете отримати виплату у випадку воєнних ризиків (програма КАСКО Патріот).

КАСКО дозволяє зменшити фінансове навантаження у складних ситуаціях та отримати компенсацію без зайвих нервів. Це особливо актуально в умовах інтенсивного міського руху та зростання вартості ремонту.

ОСЦПВ існує в одному стандартному вигляді, з можливістю тільки розширення ліміту, тобто перелік ризиків не змінюється. Для КАСКО передбачено декілька програм, які відрізняються між собою за вартістю та переліком страхових випадків. Ця страховка не є обовʼязковою, проте вона забезпечує додатковий захист власника автомобіля в разі ДТП.

Варто враховувати, що КАСКО не може замінити ОСЦПВ. Навіть якщо ви придбали перший варіант, все одно потрібно буде купити й другий. КАСКО не можна оформити для автомобілів старше 15 років, тому ця страховка доступна не для всіх. Розглянемо загальну різницю між двома програмами у вигляді таблиці:

ОСЦПВ КАСКО Обовʼязкова наявність у водія Так Ні Обмеження за віком авто Немає Не старше 15 років Розмір компенсації Залежить від лімітів, встановлених законодавством Залежить від вибраної програми Чи покриває військові ризики (пошкодження авто внаслідок бойових дій) Ні Так, якщо вибрати програму КАСКО Патріот від VUSO Виплати винуватцю аварії Ні Так Перелік ризиків Відповідальність водія-винуватця аварії перед потерпілими. Шкода, завдана майну постраждалого, його життю та здоровʼю Пошкодження автомобіля власника внаслідок стихійного лиха, неправомірних дій третіх осіб, нападу тварин, пожежі, повне знищення тощо

Консультації від VUSO

Страхова компанія VUSO вже понад 20 років працює на українському ринку та пропонує клієнтам перевірені й зрозумілі страхові рішення https://vuso.ua/oscpv-classic. Обираючи автоцивілку або КАСКО у VUSO, ви отримуєте не лише поліс, а й професійну підтримку на кожному етапі.

Фахівці компанії допомагають:

підібрати оптимальний формат страхування з урахуванням ваших потреб;

зрозуміти різницю між програмами та умовами покриття;

оформити ОСЦПВ чи КАСКО швидко та зручно онлайн;

отримати консультацію без нав’язування зайвих послуг.

VUSO робить акцент на прозорості умов, зручності сервісу та клієнтоорієнтованості. Саме тому багато водіїв обирають класичну автоцивілку або доповнюють її КАСКО для комплексного захисту саме в цій компанії.