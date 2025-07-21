Растения

Амарант колосистый

Похожие статьи

- Advertisement -
Содержание скрыть

Амарант колосистый

Среди однолетних трав, которые без приглашения селятся на огородах, чаще всего упоминается амарант колосистый (Amaranthus retroflexus L.). Биологи относят его к семейству амарантовых, давая строгий научный статус, а земледельцы придумали десятки народных имён: щирица запрокинутая, подсвекольник, «краснуха», «дикое просо».

Универсальность растения поражает: сорняк-агрессор, лекарственное сырье, сидерат для истощенных почв, источник полноценного белка и даже декоративная «зеленая свеча» в натуралистических рабатках. На страницы научно-популярного очерка герой попадает сразу по нескольким причинам — богатой истории миграций, гибкой физиологии и перспективам агрономического использования в эпоху климатических колебаний.

- Реклама -

Ботаническое описание

Стебель прямостоячий, четырехгранный на ощупь, высотой 40—120 см; в жарких регионах отдельные экземпляры выстреливают до полутора метров. Опушение короткое, мягкое, придает поверхности серебристый отлив. Листья яйцевидно-ромбические, 4–14 см длиной и 2–6 см шириной, на длинном черешке, иногда с легкой выемкой на вершине. Пластинка поворачивается плоскостью к солнцу — выраженный гелиотропизм помогает снижать перегрев.

Соцветие — густая колосовидная метёлка насыщенно-зелёного, реже буровато-красного цвета; нижняя треть ветвистая, верхушка формирует плотный цилиндр. Цветки обоеполые, околоцветник пятилистный; прицветники вдвое длиннее чашелистиков и заканчиваются упругой остью. Пик цветения приходится на июль; одиночный бутон сохраняет жизнеспособность пыльцы до трёх суток, однако перекрестное опыление редкость — преобладает самоопыление в пределах метёлки.

Плод — чечевицеобразная коробочка диаметром 1,5 мм, раскрывающаяся поперечным швом. Семена блестящие, почти чёрные, колеблются в пределах 0,9–1,2 мм; скользкая оболочка облегчает скатывание по влажной почве во время ливня. Из-за богатого крахмала и белка зоотехники сравнивают семечко со зернышко проса, отсюда один из фольклорных ярлыков «птичье просо».

- Реклама -

Классификация и виды

Род Amaranthus насчитывает более семидесяти валидных видов, два десятка из них натурализованы в Евразии. Амарант колосистый относится к секции Amaranthus subg. Amaranthus, отличающейся верхушечными колосами и бескрылыми семенами.

Близкие родственники:

  • A. powellii — амарант Пауэлла, у него метёлка рыхлее и листья вытянуто-ланцетные.
  • A. viridis — щирица зеленая, стебель гладкий, соцветие тонкое, повислое.
  • A. retroflexus var. pallidus — бледная форма с кремовым колосом, встречается реже.

От пищевого амаранта (A. cruentus) сорняк отличают три признака: короткий шиповатый прицветник, густое опушение стебля и более темная, почти графитовая семенная оболочка.

Ареал и среда обитания

Первичный дом амаранта — субтропики Северной Америки. С зерном кукурузы и корабельным балластом семена попали в Европу XVII века, а спустя полторы сотни лет «завоевали» Центральную Азию. Сейчас амарант щирица запрокинутая отмечен на всех континентах, кроме Антарктиды.

- Реклама -
  • Почвы: любит рыхлые гумусные черноземы, но прорастает на песчаных откосах, щебёночных пустырях и даже в трещинах асфальта.
  • Климат: успешно завершает цикл при сумме активных температур ≥ 1400 °C; семя прорастает уже при +8 °C, но оптимум массовых всходов +25 °C.
  • Свет: факультативный гелиофит, переносит полутень, однако цветение на 10–15 дней отстаёт.

В агроценозах сорняк особенно любит посевы картофеля, свёклы и кукурузы — отсюда русский топоним подсвекольник.

Размножение и жизненный цикл

Единственный путь — семенной. Одна растения выпускает до 500 000 семян, но в среднем 30–50 тысяч. Всхожесть сохраняется восемь лет в глубине почвенного профиля. У семян выражен фотодормант: светлая поверхность стимулирует прорастание, поэтому глубокая заделка плуга (> 6 см) резко снижает всходы.

Жизненный цикл укладывается в 80–110 суток, делится на четыре фазы:

  1. Всходы — семядоли появляются на 3–5-й день.
  2. Розетка — интенсивный набор листовой массы, длится три недели.
  3. Бутонизация — ещё две недели.
  4. Плодоношение — с конца июля до первых заморозков; дозревание семян продолжится даже на скошенных побегах при условии, что верхний колос не повреждён.

Для садовода главный приём борьбы — прополка до фазы четырех листьев, далее корень огрубляется, и растение быстро восстанавливается.

Химический состав

Группа веществ Содержание Биологическая роль
Белок (семя) 14–18 % высокий уровень лизина, аргинина, метионина
Нерафинированное масло 5–7 % сквален до 7 %, линолевая 45 %, олеиновая 28 %
Пищевые волокна (лист) 2,5 % нерастворимая целлюлоза, бета-глюканы
Минералы Ca 250 мг%, K 440 мг%, Mg 150 мг%, Fe 8 мг% поддержка гемопоэза
Витамины каротиноиды 3,2 мг%, токоферол 1,9 мг%, аскорбиновая кислота 45 мг% антиоксидантное покрытие
Фитоалкалоиды (стебель) следы β-индо­лизидинов слабое антимикробное действие
Полисахариды (корень) до 10 % слизей смягчают слизистые ЖКТ

Лечебные свойства и применение в народной медицине

  • Отвар зеленой массы: 20 г сухой травы на 300 мл воды, кипятить 5 мин. Применяют при кишечных коликах и легкой диарее.
  • Сок свежих листьев: смешивают с мёдом 1:1, принимают по чайной ложке трижды в день при железодефицитной анемии.
  • Семенная мука входит в безглютеновые диеты; лизин улучшает усвоение кальция, поэтому хлебцы рекомендуют подросткам в период активного роста.

Противопоказания: нефролитиаз (из-за оксалатов в листьях), фенилкетонурия, беременность (высокая доза сквалена может менять гормональный профиль).

Использование в ландшафте и быту

Хотя в списке имен растение числится как амарант сорняк щирица, селекционеры вывели садовые формы с пурпурным колосом и шоколадной листвой. Такие экземпляры высаживают группами на задний план миксбордера, комбинируя с гелениумами и мискантусом.

В быту зелёная щирица служит:

  • сидератом — 40 т зеленой массы с гектара дают почве азот и фосфор;
  • кормом — скармливают свиньям в смеси с отрубями;
  • натуральным красителем — спиртовой экстракт цветов окрашивает шерсть в песочно-оливковый.

Культурное и историческое значение

Семена амаранта колосистого сопровождали североамериканские кочевые племена как дорожная «крупа-конструктор» — достаточно прогреть их на горячем камне, чтобы получить сладковатый воздушный «попкорн». К XVII веку зерно добралось до Европы вместе с кукурузой и табаком; в Польше его прозвали szarłat («багрянец») и добавляли в благовония для барочных костёлов.

На Руси же прижилось имя подсвекольник: крестьяне варили молодые листья с крапивой, получая сытный постный борщ, а сухие метёлки подвешивали под сволоками — верили, что они «выгоняют» злые миазмы из избы. Во время голода 1921 года растение вновь спасало деревни Поволжья: советские агрономы выпускали памятки с рецептом «щириного хлеба» — пресных лепешек на семенной муке.

В ХХ столетии образ амаранта щирицы трансформировался из «беспутного сорняка» в символ фермерской устойчивости. На плакатах Кубы его рисовали рядом с мачете как аллегорию упорства революционной агрономии; китайские художники гоухуа писали пурпуровые колосья, противопоставляя их мраморной статичности традиционных пионов. В славянском фольклоре растение ассоциируется с неуязвимостью: простец-воин, размахивая «краснухой», обманывает богатыря-крапиву и выходит сухим из боя.

Современные экобренды включают стилизованный силуэт щирицы в логотипы линий безглютеновой крупы, подчеркивая идею «второго шанса» для забытых культур. Даже космическая биология оценила потенциал вида: в экспериментах NASA семя амаранта запрокинутого выдержало жесткое облучение и дало всходы, став ботаническим символом жизненной живучести на пороге новой эры освоения планет.

Интересные факты

  1. Семена сохраняют всхожесть на глубине 50 см и способны подняться «лифтом» дождевых червей на поверхность спустя десять лет.
  2. Фототропные движения листа фиксируются уже у двухдневного проростка; скорость отклонения 5° в час.
  3. Европейские пчеловоды используют полоски сушеного колоса для отпугивания восковой моли — эфиры амаранта нарушают ориентацию вредителя.
  4. Упавший колос продолжает дыхание 30 часов, поэтому дозревают семена даже на сеновале.
  5. Кора корня содержит рубин-красный пигмент бетанин; в пищевой промышленности это краситель Е162.
  6. Американские генетики обнаружили у популяций Миссисипи мутацию, дарующую устойчивость к гербициду глифосату — пример «полевой» эволюции за 30 лет.
  7. Один гектар сплошных зарослей отпускает в воздух до 1 кг пыльцы, вызывая поллиноз у людей, чувствительных к семейству амарантовых.
  8. Настой сушеного колоса используют в аквариумистике как мягкий антибактериальный фон при содержании лабиринтовых рыб.
  9. В Индии сокращённый цикл растения (70 суток) оценивают как перспективную «квази-гречку» для бесперебойного белкового питания.
  10. В NASA проверяли семена на радиоустойчивость: после облучения 100 Гр 35 % зерна дало жизнеспособные всходы.

Заключение

Амарант щирица — пример того, как сорняк трансформируется из нежелательного конкурента в стратегический ресурс. Его белок обогащает рацион, зеленая масса лечит почву, а колос способен украсить самый современный природный сад.

Грамотное управление семенным банком, своевременный покос и адресное использование в агротехнике превращают агрессивного переселенца в партнёра человека. Сохранять вид в рамках экосистемного равновесия — значит обеспечить себе и хлеб, и лекарство, и живую лабораторию быстрой эволюции.

Автор Александр Маринин
Просмотров18
Комментариев0

Это может быть интерес

Предыдущая статья
Алтей лекарственный
Следующая статья
Армерия

Комментарии

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Популярные записи

Загрузить больше

Выбор редактора

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

©